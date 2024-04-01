Минобороны РФ направило телеграммы отличившимся воинским формированиям

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся воинским формированиям, участвующим в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«По случаю присвоения ей почетного наименования гвардейской благодарность за успешное выполнение боевых задач глава военного ведомства выразил 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника В. К. Пикалова. <…> За отличия, проявленные при выполнении боевых задач, 150 военнослужащих бригады удостоены государственных наград», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что военнослужащие бригады внесли весомый вклад в продвижение российских войск, подавляя огневые точки и уничтожая опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Почетное наименование гвардейской также присвоено 75-й бригаде управления 36-й общевойсковой армии, личный состав которой обеспечивает устойчивость, оперативность и скрытность управления соединениями, частями и подразделениями армии.

Кроме того, 323 военнослужащих бригады были награждены орденами и медалями «за проявленные при выполнении боевых задач мужество и отвагу».

28 марта Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» Героя России командующему войсками Вооруженных сил (ВС) РФ «Центр» генералу-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки.

До этого министр обороны направил письмо командованию и личному составу 102-го Слонимско-Померанского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова мотострелкового полка, проявившимся в зоне проведения специальной военной операции. Отмечалось, что с первых дней СВО полк выполняет задачи на самых сложных направлениях. Подразделения полка участвовали в операции по взятию Мариуполя, а также сражались в ЛНР и ДНР.

Ранее Шойгу ответил на вопрос о возможности дополнительной мобилизации.