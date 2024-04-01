СМИ сообщили о серьезном недостатке БМП Marder

Немецкие БМП Marder имеют плохую проходимость, поэтому не предназначены для боев в Донбассе. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий группировки «Центр», который принимал участие в восстановлении такой первой трофейной машины.

«Проходимость очень плохая, грунтозацепов нет, стоят резиновые подушки, из-за чего проходимость ухудшается. Она предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно, по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо», — пояснил российский военный.

БМП Marder была разработана еще в 1966—1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. Первый прототип был собран в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975 года. Всего было построено около 2000 боевых машин. В какой-то момент БМП Marder по параметрам защищенности превосходила все известные машины этого класса и обладала высокой скоростью движения по пересеченной местности, что позволяло ей действовать совместно с танками «Леопард» в качестве составной части ударной группы.

Но Германия решила с 2010 года на смену этой машине вводить новую БМП Puma.

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