Штурмовики Вооруженных сил России подошли к окраинам города Часов Яр, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, российские военные также почти выбили Вооруженные силы Украины(ВСУ) из села Богдановка, которое находится рядом с Часовым Яром.

Как отмечают «Известия», взятие этого города очень важно, поскольку через него откроется плацдарм для наступления на Славянск, Краматорск и дальнейшего освобождения ДНР.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ в Часове Яре испытывают проблемы с обороной и личным составом из-за потерь на Донецком направлении.

До этого The Times со ссылкой на офицера спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Овчаренко написало, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр в Донбассе ухудшается с каждым днем.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.