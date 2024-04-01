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Российские военные подошли к окраинам Часова Яра

«Известия»: штурмовики ВС России подошли к окраинам Часова Яра в ДНР

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Violeta Santos Moura/Reuters

Штурмовики Вооруженных сил России подошли к окраинам города Часов Яр, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, российские военные также почти выбили Вооруженные силы Украины(ВСУ) из села Богдановка, которое находится рядом с Часовым Яром.

Как отмечают «Известия», взятие этого города очень важно, поскольку через него откроется плацдарм для наступления на Славянск, Краматорск и дальнейшего освобождения ДНР.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ в Часове Яре испытывают проблемы с обороной и личным составом из-за потерь на Донецком направлении.

До этого The Times со ссылкой на офицера спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Овчаренко написало, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр в Донбассе ухудшается с каждым днем.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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