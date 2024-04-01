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В России создали башню для увеличения дальности полета БПЛА

В РФ создали FPV-башню, входящую в комплекс для защиты кораблей ВМФ от дронов

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Специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создали башню «Пик» для увеличения дальности работы FPV-расчетов, охраняющих корабли Военно-морского флота (ВМФ) России, инфраструктуру Вооруженных сил РФ и аэродромов от украинских дронов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального директора ЦКБР Дмитрия Кузякина.

По его словам, башня является комплексом дальней цифровой связи, обеспечивающей устойчивую связь пилота с беспилотником. Устройство входит в состав комплекса наземного оборудования FPV-расчета. Башня устанавливается на вышках командно-диспетчерских пунктов аэродромов и мачтах кораблей для обеспечения устойчивой связи, чтобы пилот FPV-дрона мог далеко летать с корабля или внутри аэродрома, сказал Кузякин.

Он рассказал, что у устройства есть бронированный кабель длиной 100 м. Он связывает наземное оборудование с антенной. Управление «Пиком» полностью осуществляется с земли при помощи пульта. Устройство не нужно демонтировать, чтобы внести какие-либо изменения в настройки, отметил руководитель ЦКБР.

Он также сообщил, что эта башня в том числе создана для того, чтобы обезопасить оператора дронов. «Пик» значительно увеличивает расстояние применения БПЛА и позволяет оператору работать из укрытия.

«Таким образом, работа боевых расчетов становится более безопасной», — добавил Кузякин.

До этого стало известно, что российские FPV-дроны получили систему защиты для операторов.

Ранее в России предсказали «войну дронов» между РФ и Украиной.

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