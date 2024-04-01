Военный эксперт заявил, что на базе Польши формируется подконтрольный США контур ПВО-ПРО

Подконтрольный Соединенным Штатам Америки контур противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) формируется на базе Польши. Об этом заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов, слова которого передает ТАСС.

Минобороны Польши 29 февраля сообщило, что страна закупит у американцев интегрированную систему боевого управления средствами ПВО-ПРО IBCS.

«Структура сделки оставляет контроль за системой IBCS в руках корпорации-разработчика Northrop Grumman, которая является одним из ведущих поставщиков Пентагона. Таким образом на базе Польши в Восточной Европе формируется единый подконтрольный США контур ПВО-ПРО», — заявил Степанов.

29 марта президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

28 марта Rzeczpospolita сообщало, что большинство поляков выступают против отправки сухопутных войск страны или солдат НАТО на территорию Украины.

До этого издание Myśl Polska писало, что Польшу хотят втянуть в конфликт между Россией и Украиной, однако это не касается польского государства.

Ранее США передали Польше партию танков Abrams.