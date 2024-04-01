Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над израильским Эйлатом зафиксировали подозрительный воздушный объект

Армия Израиля: в небе над Эйлатом зафиксировали подозрительный воздушный объект

close
100%
Ariel Schalit/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительный воздушный объект в небе над городом Эйлат, расположенном на юге Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале армейской пресс-службы.

По ее информации, бойцы ЦАХАЛ зафиксировали подозрительный воздушный объект, который проник на территорию Израиля с востока. Этот объект «упал в Эйлатском заливе».

«Информации о пострадавших нет, был причинен легкий ущерб зданию», — сказано в сообщении.

До этого в Израиле заявили о перехвате подозрительной воздушной цели.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен к ХАМАС попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее были названы имена составителей плана атаки ХАМАС на Израиль.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами