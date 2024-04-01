Над израильским Эйлатом зафиксировали подозрительный воздушный объект

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительный воздушный объект в небе над городом Эйлат, расположенном на юге Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале армейской пресс-службы.

По ее информации, бойцы ЦАХАЛ зафиксировали подозрительный воздушный объект, который проник на территорию Израиля с востока. Этот объект «упал в Эйлатском заливе».

«Информации о пострадавших нет, был причинен легкий ущерб зданию», — сказано в сообщении.

До этого в Израиле заявили о перехвате подозрительной воздушной цели.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен к ХАМАС попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее были названы имена составителей плана атаки ХАМАС на Израиль.