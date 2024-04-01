Российские подразделения штурмуют меловой завод в Белогоровке — один из самых мощных укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

В материале говорится, что инициатива в Белогоровке — на стороне российских подразделений: спецназ «Ахмат» и бойцы 2-го армейского корпуса ЛНР ежедневно отвоевывают у ВСУ метр за метром, но украинцы продолжают сопротивляться.

Отмечается, что взяв Белогоровку, российские войска смогут прорвать фронт на Северском направлении и начать оперативное окружение города. В тот момент, когда оборона ВСУ начнет сыпаться, у россиян появится важный плацдарм, который позволит наращивать наступление и быстрее освободить всю территорию Донбасса.

31 марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что бойцы девятой гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса ВС РФ освободили населенный пункт Водяное у Авдеевки.

Издание The New York Times сообщало, что украинские офицеры жаловались на возраст и состояние здоровья солдат, набираемых государством.

Ранее миллиардер из США назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим разгромом в современной истории.