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Дом премьера Ливии в Триполи обстреляли из гранатометов

Al Arabiya: резиденцию премьера Ливии в Триполи обстреляли из гранатометов

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Shutterstock

Резиденция главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамида Дбейбы была обстреляна из гранатомета. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По информации источника, неизвестные обстреляли здание с моря. Резиденция получила незначительные повреждения, пострадавших нет. Находился ли премьер Ливии в здании, неизвестно.

Сейчас в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — поддерживаемое Организацией Объединенных Наций (ООН) и возглавляемое Дбейбой. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.

12 марта истребители израильских военно-воздушных сил нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек в Ливане, где находится крупный форпост шиитской вооруженной организации «Хезболла». Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее петербуржцы избили юношу из Ливии из-за долга в пять тысяч рублей.

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