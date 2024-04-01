В России призывники смогут сдать экзамен на категорию СЕ с 17 лет

Призывники, направленные военкоматами, смогут сдать экзамен на право управления грузовым автомобилем с прицепом (СЕ) с 17 лет. Это следует из вступившего 1 апреля в силу закона.

В документе сказано, что лица, прошедшие соответствующее профессиональное обучение в организациях, осуществляющих профессиональное обучение водителей ТС по направлениям военных комиссаров, допускаются к сдаче экзаменов на категории C, CE, C1, C1E с 17 лет.

Отмечается, что категорию CE призывники смогут получить одновременно с категорией C без необходимого в настоящее время 12-месячного стажа.

29 марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что россиян, которые состояли на воинском учете и достигли 27 лет до начала 2024 года, отправили в запас.

В этот же день замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сказал, что во время осеннего призыва в России в 2023 году на службу призвали 130 тысяч человек.

До этого сообщалось, что треть призывников весеннего призыва отправят в учебные части, где в течение пяти месяцев они смогут научиться пользоваться техникой и получить военно-учетную специальность (ВУС).

Ранее в Самаре задержали уклонявшихся от военного учета экс-мигрантов.