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Миллиардер из США назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим разгромом в современной истории

Сакс: контрнаступление ВСУ стало крупнейшим разгромом в современной истории

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Alina Smutko/Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории. Такое мнение выразил американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X, комментируя высказывание Илона Маска о вероятной потере Украиной всех черноморских территорий.

«Контрнаступление Украины стало одним из крупнейших поражений в истории современной войны: танки и солдаты сломя голову бежали по минным полям, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций», — заявил Сакс.

Вечером 31 марта британская газета Telegraph писала, что Украина летом 2024 года рискует встретиться с экзистенциальной угрозой со стороны Евросоюза, связанной с вопросами поставки вооружения Киеву.

В этот же день издание The New York Times сообщало, что украинские офицеры рассказали, что солдаты, набираемые государством, слишком стары и больны для участия в боевых действиях.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам следует всерьез воспринимать заявление Илона Маска о возможной потере Одессы властями Украины.

Ранее французский политик выступил против поставок для ВСУ сотен танков и ракет.

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Операция на Украине
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