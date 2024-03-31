Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории. Такое мнение выразил американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X, комментируя высказывание Илона Маска о вероятной потере Украиной всех черноморских территорий.

«Контрнаступление Украины стало одним из крупнейших поражений в истории современной войны: танки и солдаты сломя голову бежали по минным полям, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций», — заявил Сакс.

Вечером 31 марта британская газета Telegraph писала, что Украина летом 2024 года рискует встретиться с экзистенциальной угрозой со стороны Евросоюза, связанной с вопросами поставки вооружения Киеву.

В этот же день издание The New York Times сообщало, что украинские офицеры рассказали, что солдаты, набираемые государством, слишком стары и больны для участия в боевых действиях.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам следует всерьез воспринимать заявление Илона Маска о возможной потере Одессы властями Украины.

Ранее французский политик выступил против поставок для ВСУ сотен танков и ракет.