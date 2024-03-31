Экс-агент ЦРУ оценил влияние распутицы на ход боевых действий на Украине

Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться на линии фронта, несмотря на распутицу в зоне боевых действий. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

По мнению эксперта, текущая ситуация на поле боя свидетельствует о том, что наступление российский войск «уже началось». Он уточнил, что сейчас бойцы ВС РФ продвигаются вперед в зоне специальной военной операции (СВО).

Джонсон обратил внимание, что российские войска добиваются успеха даже в условиях распутицы. Как сказал экс-аналитик американских спецслужб, в отличие от ВС РФ переданные украинским солдатам западные танки увязают в грязи.

«Украинские войска неуклонно отступают», — резюмировал эксперт.

Кроме того, специалист прокомментировал планы зарубежных партнеров Киева поставить в зону конфликта истребители F-16. Он предупредил, что в случае появления этих машин на базах в Польше и Румынии они могут стать мишенями для РФ.

Ранее на Западе назвали причину перехода инициативы на поле боя к российским военным.