Бывшего главу ЦВО ВС России Лапина повысили в должности

Начальник Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Александр Лапин получил служебное повышение, перейдя в должность командующего Ленинградским военным округом. Об этом сообщает новостной портал Ura.ru, ссылаясь на информированный источник в военных кругах.

Согласно данным ресурса, официальных подтверждений этой информации пока нет.

По словам собеседника издания, это равные служебные должности, хотя, пост командующего округом и параллельно группировкой все же почетнее.

Лапину 60 лет. Ранее он был начальником штаба Восточного военного округа, командующим войсками Центрального военного округа, воевал в Сирии и на Украине, руководил группировкой войск «Центр».

В декабре Токио расширил список санкций в отношении Москвы, введя рестрикции против начальника штаба Сухопутных войск ВС России генерал-полковника Александра Лапина.

Ранее в Киеве заявили о новом оружии России, опасном для ВСУ.