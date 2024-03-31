Центробанк Израиля выступил за призыв евреев-ортодоксов на службу

Центральный банк Израиля выступил за то, чтобы в армии страны начало служить больше ультраортодоксальных евреев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на годовой отчет финансового регулятора.

В документе отмечается, что дальнейший отказ ультраортодоксальных граждан от службы может нанести существенный ущерб израильской экономике. При этом после эскалации ближневосточного конфликта многие военные в Израиле столкнулись с резким увеличением срока службы. Это стало дополнительным беременем для экономики государства, уточнили в ЦБ.

По данным финансового регулятора, увеличение числа военнослужащих позволит снизить экономическое воздействие на отдельного солдата. Кроме того, будет снижено совокупное влияние текущей ситуации на экономику страны.

«Расширение круга военнослужащих за счет ультраортодоксального населения <...> позволит удовлетворить растущие потребности в обороне, смягчив при этом воздействие на персонал и экономику», — говорится в отчете.

31 марта газета The New York Times сообщила, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может уйти в отставку из-за разногласий внутри его коалиции по поводу призыва на службу ультраортодоксальных евреев. Речь идет о спорах, вызванных освобождением таких граждан от службы в армии.

Ранее в Израиле назвали условие для завершения операции в секторе Газа.