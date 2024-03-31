Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ГУР Украины предупредил о рисках строительства ж/д из РФ в Крым

Глава ГУР Украины Буданов назвал большой проблемой постройку ж/д из РФ в Крым

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Железная дорога в Крым, которую Россия более года прокладывает вдоль Азовского моря в обход территории Украины, может стать серьезной проблемой. К такому выводу пришел глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), чьи слова приводит «Страна.ua».

«Процесс строительства уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему», — заявил он.

Буданов обратил внимание, что Украина уже имеет опыт нанесения ударов по российским объектам инфраструктуры, приведя в пример теракт на Крымском мосту в 2022 году.

«В этом опыт у нас есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста», — подытожил руководитель ГУР.

Рельсы новой ж/д пройдут вдоль Азовского моря и напрямую соединят Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Путь из Ростовской области в Крым станет короче на 200 км.

До этого представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что строящаяся железная дорога в Крым, проходящая по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, является «значимой целью» для Украины.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами