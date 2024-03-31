Глава ГУР Украины предупредил о рисках строительства ж/д из РФ в Крым

Железная дорога в Крым, которую Россия более года прокладывает вдоль Азовского моря в обход территории Украины, может стать серьезной проблемой. К такому выводу пришел глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), чьи слова приводит «Страна.ua».

«Процесс строительства уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему», — заявил он.

Буданов обратил внимание, что Украина уже имеет опыт нанесения ударов по российским объектам инфраструктуры, приведя в пример теракт на Крымском мосту в 2022 году.

«В этом опыт у нас есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста», — подытожил руководитель ГУР.

Рельсы новой ж/д пройдут вдоль Азовского моря и напрямую соединят Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Путь из Ростовской области в Крым станет короче на 200 км.

До этого представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что строящаяся железная дорога в Крым, проходящая по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, является «значимой целью» для Украины.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму.