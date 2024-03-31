Украинский дрон попытался атаковать Белгородскую область

Украинские войска попытались нанести удар по территории Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, около 17:00 мск в регионе сработали дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). В результате в небе над регионом был сбит один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о беспилотнике самолетного типа, уточняется в заявлении.

«31 марта <...> пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Утром в тот же день российские системы ПВО сбили три украинских дрона в воздушном пространстве Ярославской области. В Минобороны РФ рассказали, что средства защиты сработали примерно в 6:00 мск и уничтожили летающие аппараты самолетного типа.

Позже ситуацию прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в ЛНР заявили о большом разнообразии украинских беспилотников.