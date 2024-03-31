Украинские СМИ заявили о втором за день взрыве в Харькове

Второй за день мощный взрыв прогремел в украинском городе Харьков на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщает местная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Еще один сильный взрыв слышат в Харькове», — указывается в публикации.

Согласно предварительной информации, взрыв произошел примерно в том же районе, где и предыдущий.

Перед этим жители Харькова сообщили о сильном взрыве в городе. Серия взрывов также произошла накануне в Харьковской области на востоке Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе произошли новые взрывы.