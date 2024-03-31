Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы поразили украинский ЗРК «Стрела-10» в ДНР

RT опубликовал кадры уничтожения украинского ЗРК «Стрела-10» в ДНР

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские солдаты уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10», принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ), в зоне специальной военной операции (СВО). Видеозапись, на которой запечатлен момент удара по украинской технике, появился в Telegram-канале «RT на русском».

По информации журналистов, боевую задачу выполнили члены 305-й артиллерийской бригады группировки войск «Восток». Военные заметили ракетный комплекс в районе донецкого населенного пункта Старомайорское, после чего нанесли точный удар по машине.

«Огонь велся из самоходного орудия 2С5. Снято несколько часов назад», — говорится в публикации.

31 марта операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Южной» группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении. Российские бойцы применили FPV-дроны, нанеся точный удар по заданной цели.

За день до этого военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили железнодорожный мост в подконтрольном украинским властям городе Курахово в ДНР. Украинские военные использовали объект для переброски своих резервов и техники на соответствующий участок фронта, уточнил журналист.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о недовольстве ходом боевых действий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами