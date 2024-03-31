Российские солдаты уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10», принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ), в зоне специальной военной операции (СВО). Видеозапись, на которой запечатлен момент удара по украинской технике, появился в Telegram-канале «RT на русском».

По информации журналистов, боевую задачу выполнили члены 305-й артиллерийской бригады группировки войск «Восток». Военные заметили ракетный комплекс в районе донецкого населенного пункта Старомайорское, после чего нанесли точный удар по машине.

«Огонь велся из самоходного орудия 2С5. Снято несколько часов назад», — говорится в публикации.

31 марта операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Южной» группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении. Российские бойцы применили FPV-дроны, нанеся точный удар по заданной цели.

За день до этого военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили железнодорожный мост в подконтрольном украинским властям городе Курахово в ДНР. Украинские военные использовали объект для переброски своих резервов и техники на соответствующий участок фронта, уточнил журналист.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о недовольстве ходом боевых действий.