Стало известно, сколько снарядов ВСУ выпустили по Донецку и Горловке

Украинские бойцы выпустили 13 снарядов по Горловке и Донецку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В заявлении уточняется, что в 8:45 (совпадает с мск) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили четыре снаряда по Никитовскому району Горловки. Речь идет о боеприпасах, имеющих калибр 155 миллиметров.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 8:50 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») — населенный пункт Желанное Второе — г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — добавили в представительстве региона.

Более того, в 11:15 (совпадает с мск) населенный пункт Желанное Второе вновь подвергся атаке со стороны украинских войск. В этот раз бойцы ВСУ выпустили по этому направлению три снаряда калибром 155 миллиметров.

Позже под обстрел попал Кировский район Донецка, в сторону которого украинские военные выпустили три снаряда. Для атаки солдаты ВСУ снова применили боеприпасы калибром 155 миллиметров, уточняется в публикации.

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