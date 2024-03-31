Экс-советник Пентагона оценил шанс США победить в существующих конфликтах

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США в настоящий момент не могут выиграть ни в одном из конфликтов, в которых участвуют. Об этом он сообщил в X (ранее Twitter).

По мнению эксперта, если страна готова участвовать в конфликте, то она в него вступает только в тот момент, когда она действительно к этому готова и у нее есть «чертовски хорошие шансы победить». У США же, считает он, таких возможностей сейчас нет.

До этого Макгрегор заявил, что Североатлантический альянс не готов воевать с Россией в случае отправки сил НАТО на Украину.

Накануне глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что приглашение Украины в НАТО в то время, пока страна находится в конфликте, может привести к войне Североатлантического альянса с Россией.

22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что специальная военная операция на Украине переросла в войну из-за действий западных стран. Он отметил, что убежден в этом, и добавил, что данный факт должен понимать каждый «для внутренней мобилизации».

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.