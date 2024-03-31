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Генпрокурор заявил о жалобах на задержку выплат участникам СВО

Генпрокуратура фиксирует рост жалоб от участников СВО на невыплаты после ранений

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

В Генеральную прокуратуру России все чаще поступают сигналы о нарушении прав участников специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил глава ведомства Игорь Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста «России 1»

По словам генпрокурора, жалобы о нарушениях также поступают от членов семей военных и их родственников. Сначала это были сообщения о нарушениях, которые связаны с нехваткой обмундирования или невыплат денежного довольствия, а в последнее время в обращениях говорится о задержки выплат по ранениям и в связи с присвоением госнаград.

Краснов подчеркнул, что Генпрокуратура оперативно реагирует по каждому случаю, в некоторых ситуациях действует жестко.

До этого Краснов заявил, что уголовные дела, возбуждающиеся в отношении украинских неонацистов, их кураторов и пособников, призваны застолбить на века доказательства совершенных ими зверств.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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