Названы сроки изготовления первых ракет для ЗРК Patriot в Германии

Первые ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot произведут на территории ФРГ в течение ближайших трех лет, сообщил руководитель оружейного предприятия MBDA Томас Готтшильд. Об этом он рассказал в интервью Augsburger Allgemeine.

По словам Готтшильда, MBDA подписала контракт на 10 лет с американской компанией Raytheon на выпуск 1 тыс. ракет для Patriot, которые произведут в Шробенхаузене.

«Первые ракеты Patriot мы поставим в течение трех лет», — сказал глава MBDA.

Отмечается, что Германия располагала двумя системами Patriot до начала военной спецоперации России на Украине. Оба комплекса ФРГ впоследствии передала Киеву вместе с имевшимися ракетами.

До этого сообщалось, что Франция собирается поставить Украине новую партию ракет Aster 30» для ЗРК SAMP/T, эквивалента американского Patriot.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько Киеву требуется американских ЗРК Patriot.