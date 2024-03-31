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Общественница объяснила видео с пленными из РФ попыткой Украины «раскачать ситуацию»

КП в Самаре: обращением российских пленных Украина хочет «раскачать ситуацию»

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Министерство обороны РФ

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина считает, что Киев целенаправленно собирает военнопленных из одного региона, чтобы «раскачать ситуацию» в нем. Об этом пишет ««Комсомольская правда» в Самаре».

»[Власти Украины] целенаправленно собирают ребят из одного региона и делают подобные видео. Цель — раскачать ситуацию», — заявила Колотовкина.

Она уверена что вопрос с российскими военнопленными должен разрешиться в ближайшее время, так как ведется огромная работа со стороны правительства региона, Министерства обороны, общественников и депутатов по их возвращению домой.

До этого депутат Александр Хинштейн выложил в своем Telegram-канале видеообращение, предположительно, российских военнопленных родом из Самарской области. По словам парламентария, к нему поступило огромное количество сообщений о жителях этого региона, которые попали в украинский плен.

28 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремлю хорошо известно о военных преступлениях, которые совершает Украина, в том числе и о пытках российских военных.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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