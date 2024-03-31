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Минобороны отчиталось об ударе по объектам энергосистемы Украины

МО РФ: ВКС нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины

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Евгений Биятов/РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВКС нанесли групповой удар ракетами и беспилотниками не только по объектам энергосистемы, но также поразили газодобывающие предприятия. Атака привела к нарушению работы оборонных структур, занимающихся выпуском и ремонтом военной техники и боеприпасов.

«Назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

Массированный удар по энергосистеме Украины был также нанесен 22 марта. Девять регионов страны атаковали 63 беспилотника и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там случился пожар. Харьков почти полностью был обесточен.

Отмечалось, что одна только ДнепроГЭС обеспечивала более 10% суточного распределения электроэнергии Украины.

Ранее в России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.

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