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Украине предрекли несколько непростых месяцев

Бывший глава МИД Украины Климкин: ближайшие четыре месяца будут непростыми

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин предрек Украине четыре непростых месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ближайшие плюс-минус четыре месяца могут стать если не критическими, то во многом определяющими… Действительно ближайшие месяцы будут непростыми», — поделился Климкин.

По его словам, сейчас в стране происходят масштабные кадровые перестановки, президенту страны Владимиру Зеленскому нужна новая команда, с которой он фактически вступит в «новый этап войны».

До этого мэр Киева Виталий Кличко говорил, что Украина не намерена «отдавать» России территории, при этом «заморозка» конфликта, по его словам, также едва ли возможна.

На фоне усугубляющихся проблем у Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кличко призвал западные страны передать украинской армии большее вооружения, в частности систем противовоздушной обороны.

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска способны дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ нечего им противопоставить.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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