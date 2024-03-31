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В дронах ВСУ были найдены батарейки NASA

Российские специалисты нашли в FPV-дронах ВСУ батарейки от марсоходов NASA

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Inna Varenytsia/Reuters

Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что специалисты обнаружили в украинских FPV-дронах аккумуляторы, используемые в марсианской программе NASA. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кузякина, подобные аккумуляторы являются очень дорогими, и их не используют в кустарной технике. ВСУ применяют эти дроны зимой, при отрицательных температурах. Специалисты обнаружили в аккумуляторах алюминиевые сплавы, которые Соединенные Штаты также используют в своей космической программе.

«Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии НАСА. Видимо, первые FPV-дроны Украина собирала с помощью своих американских «партнеров», — отметил Кузякин.

До этого Кузякин говорил, что российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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