Гладков рассказал о пострадавших в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородском районе пострадала одна женщина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал — это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени», — поделился Гладков.

Он добавил, что женщине не потребовалась госпитализация, медики оказали ей помощь на месте.

До этого Гладков сообщал об атаке Вооруженных сил Украины легкового автомобиля, который в тот момент ехал по дороге в Шебекинском городском округе. Инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.