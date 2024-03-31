Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США опасаются использования своих разведданных для ударов по мирным гражданам

WSJ: США опасаются использования Израилем разведданных для ударов по населению

close
100%
AP

Вашингтон опасается, что Израиль может применять поставляемые США разведывательные данные для нанесения ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что «секретный меморандум», позволивший нарастить обмен разведданными между Израилем и США, был заключен после атаки радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года. По данным WSJ, эта договоренность вызывает все больше вопросов у представителей Демократической партии в конгрессе США и правозащитников.

Член палаты представителей конгресса США Джейсон Кроу рассказал изданию, что его беспокоит соответствие обмена разведданными ценностям США и их интересам национальной безопасности. В декабре он требовал от директора национальной разведки США Аврил Хейнс предоставить подробности об обмене информацией между странами.

По словам Кроу, он встречался с высокопоставленными израильскими военными и сотрудниками американской разведки. Он отметил, что в их отчетах встречались серьезные разночтения в том, что касается числа пострадавших среди мирного населения.

До этого издание Washington Post писало, что Соединенные Штаты санкционировали передачу Израилю истребителей и бомб на «миллиарды долларов», невзирая на опасения насчет операции в Рафахе на юге сектора Газа.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявлял, что военная операция Израиля в Рафахе приведет к еще большей изоляции страны на международной арене, от нее отвернутся давние партнеры.

Ранее в Израиле назвали условие прекращения операции в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами