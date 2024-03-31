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Над Белгородской областью сбиты 10 снарядов РСЗО RM-70 Vampire

МО: средства ПВО сбили 10 снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, попытка террористической атаки по объектам на территории РФ была пресечена около 7:00 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе рано утром 31 марта была объявлена ракетная опасность.

30 марта Гладков сообщал об обстреле села Дроновка в Грайворонском городском округе.

Минобороны РФ также сообщало, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью.

30 марта средства ПВО сбили несколько беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской областью. Позднее над регионом уничтожили еще два дрона.

Ранее в Белгороде ВСУ атаковали областное управление МВД.

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