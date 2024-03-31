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Над Ярославской областью сбиты три украинских беспилотника

МО РФ: средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Ярославской областью

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, попытка террористической атаки c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа была пресечена около 6:00 мск.

В ночь на 31 марта в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

30 марта средства ПВО сбили несколько беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской областью. Позднее над регионом сбили еще два БПЛА.

В ночь на 29 марта силы противовоздушной обороны сбили 15 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Днем 28 марта ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области при помощи беспилотника со взрывчаткой.

Ранее в Белгороде ВСУ атаковали областное управление МВД.

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