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В британской армии пропали пулеметы и ракетные установки

Telegraph: в армии Британии с 2018 года пропали десятки единиц оружия и техники

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Global Look Press

С 2018 года британская армия потеряла не менее 30 единиц оружия и техники, они были украдены с британских военных баз или утеряны. Об этом сообщает The Telegraph.

Пропали несколько пулеметов, в том числе два — общего назначения (GPMG). Также британская армия потеряла штурмовые винтовки SA-80, ракетные установки и тысячи патронов. GPMG может производить до 750 выстрелов в минуту на дальность до 1800 метров. The Telegraph отмечает, что один из пулеметов был потерян британским Королевским флотом в море.

Кроме того, британские войска лишились автомата АК-47 производства СССР, нескольких пистолетов Glock и стрелкового оружия времен Первой и Второй мировой войны.

Журналисты также пишут, что в период с 2018 по 2023 год были утеряны по меньшей мере 1,4 тыс. ноутбуков, которые принадлежали министерству обороны Соединенного Королевства, около 100 компьютеров и до 300 USB-накопителей. В августе прошлого года исчез 51 ноутбук, 50 потеряли в первые три месяца 2023 года.

В британском парламенте призвали провести расследование на предмет того, содержалась ли на исчезнувших ноутбуках, мобильных телефонах или жестких дисках конфиденциальная информация. Представитель Минобороны Британии сообщил The Telegraph, что ведомство предпринимает усилия «для предотвращения потерь и краж».

До этого в Британии раскрыли, сколько продержится армия в случае прямого конфликта с Россией.

Ранее в Британии разъяснили вопрос об отправке своих военных на Украину.

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