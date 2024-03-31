В ЛНР для бойцов с передовой построили подземный город

Военные группировки «Юг» показали «подземный город», построенный в ЛНР для бойцов, вернувшихся с передовой. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, бойцы, вышедшие с передовой, могут отдохнуть в центре восстановления — практически целом подземном городе.

«На стенах есть технологические карты для приготовления пищи в полевых условиях. Стоят кухни прицепные, на которых непосредственно осуществляется приготовление горячей пищи <...> данный объект непосредственно находится под землей. Приготовление пищи осуществляется тоже под землей, есть разделение по цехам», — пояснил начальник службы продовольственного снабжения с позывным «Волга».

Отмечается, что горячий цех связан со столовыми для командования и рядовых подземным переходом.

До этого Минобороны РФ сообщало, что группировка войск «Восток» Вооруженных сил России взяла под контроль поселок Мирное, расположенный в Запорожской области на юге Украины.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.