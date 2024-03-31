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В Израиле заявили о перехвате «подозрительной воздушной цели»

Армия Израиля заявила о перехвате летевшей из Сирии воздушной цели

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате при помощи истребителя «подозрительной воздушной цели», которая летела в сторону воздушного пространства страны из Сирии, передает ТАСС.

Цель была перехвачена «некоторое время назад», инцидент завершился, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что проникновения в воздушное пространство Израиля зафиксировано не было.

30 марта Reuters сообщал, что Израиль впервые за несколько месяцев нанес мощные удары по северной сирийской провинции Алеппо во время которого был поражен высокопоставленный командир «Хезболлы» в Ливане Али Абед Ахсан Наим. Ударам подверглись места дислокации «Хезболлы» и Корпусу стражей иранской революции (КСИР).

Кроме того, истребители Военно-воздушных сил (ВВС) страны нанесли три удара по городу Эт-Тайбе на юге Ливана.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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