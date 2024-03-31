МО РФ заявило об усилении диверсионной активности незаконных формирований в Сирии

Члены незаконных вооруженных формирований усилили диверсионную активность в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов, передает ТАСС.

«Отмечается возросшая <…> активность <…> в идлибской зоне деэскалации», — отметил он.

По его словам, в пятницу, 29 марта при отражении атаки боевиков в провинции Алеппо ВС Сирии ликвидировали не менее четырех террористов. За два дня до этого в южной части провинции Идлиб уничтожили не менее шести членов незаконных вооруженных формирований

Попов обратил внимание, что за сутки со стороны проамериканской коалиции зафиксировали четыре случая нарушения, связанных с несогласованными с российской стороной полетами дронов.

Накануне ВКС России уничтожили место базирования боевиков в Сирии. Из-за сброса взрывного устройства с беспилотника террористов на позиции сирийских войск был ранен один военный.

Ранее в Израиле зафиксировали обстрел со стороны Сирии.