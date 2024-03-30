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Польские наемники признались в сотрудничастве с боевиками РДК*

Наемники из Польского добровольческого корпуса заявили о сотрудничестве с РДК

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Omar Marques/Reuters

Боевики из Польского добровольческого корпуса (ПДК) заявили о сотрудничестве с Русским добровольческим корпусом (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Эти данные следуют из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале РДК.

«С первых дней создания Польского корпуса его солдаты стояли в одном ряду с солдатами РДК», — отметили в публикации.

До этого власти Польши отрицали связь ВС страны с польскими наемниками на Украине. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин отметил, что действия польских добровольцев на Украине «не следует» ассоциировать с властями республики. Наемников из Польши заметили на Запорожском направлении.

Минувшей осенью Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переделывать польские САУ Krab из-за атак российских «Ланцетов». Всего Варшава передала Киеву более 70 таких установок.

Ранее Польский добровольческий корпус признал свое участие в атаке на Белгородскую область.

*  признан в РФ террористической организацией
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Операция на Украине
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