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Российские планирующие бомбы позволяют войскам РФ сохранять самолеты

BI: планирующие бомбы РФ заставляют ВСУ перемещать системы ПВО ближе к фронту

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Михаил Голенков/РИА Новости

Российские войска заставляют Вооруженные силы Украины размещать системы ПВО близко к линии боевого соприкосновения, отчего они становятся более уязвимыми. Об этом сообщает издание Business Insider (BI).

Причиной этого стали российские планирующие бомбы. Удары ими позволяют России поражать позиции ВСУ, сохраняя при этом самолеты, выпускающие эти боеприпасы, на безопасном расстоянии, и это, как пишет издание, является проблемой для украинской армии, «потому что бомбе действительно можно противостоять, только сбив самолет до того, как он сбросит ее».

Как подчеркивает BI, сбивать истребители-бомбардировщики означает переместить ценную систему ПВО ближе к линии соприкосновения, где они будут подвергаться большему риску. Кроме того, этого ограничит другие возможности украинских войск.

«Главным преимуществом России на поле боя сейчас является широкое использование этих бомб», цитирует издание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. По его словам, данный вид боеприпасов позволяет российским войскам «уничтожать цели ударов и продвигаться сквозь руины».

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что ВСУ придется сдать Харьков из-за планирующих бомб и уничтожения украинской ПВО.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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