Западные страны не поставляют на Украину необходимое вооружение, так как не хотят ее победы. С таким предположением выступил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.

«Надо четко сказать: победа Украины не в интересах тех, кто мог бы поставить соответствующее вооружение», — заявил Репке.

По его словам, шансы Киева на возвращение утраченных территорий стремятся к нулю, а возможность замораживания конфликта теперь зависит не от Запада, а от Москвы.

Российские вооруженные силы, отмечает Репке, уверены в том, что действуют в правильном направлении, и в дальнейшем продолжат достигать своих целей в зоне СВО.

30 марта капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо заявил, что даже 60 тысяч военных НАТО на территории Украины не смогут переломить ход боевых действий.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что российские войска способны дойти до Киева, если в этом возникнет необходимость, и ВСУ нечего им противопоставить.

Ранее тысячи жителей Берлина вышли на демонстрацию за переговоры по Украине.