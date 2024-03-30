Минобороны Украины попросит иностранцев проверять расходы

Министерство обороны Украины планирует привлечь иностранных специалистов к проверке своих расходов. Об этом в интервью изданию АрмияInform сообщил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

«Один из элементов этой реформы (аудиторской деятельности в Минобороны — «Газета.Ru») — создание методологического совещательного органа для департамента внутреннего аудита. Это аудиторский комитет. На внутреннем согласовании находится проект приказа о его создании и утверждении персонального состава. Мы в нем видим международных профессиональных экспертов», — заявил Джигир.

Также он добавил, что Минобороны Украины с 2024 года активнее участвует в специальной программе НАТО по развитию добропорядочности, цель которой, как заявляется, — это помощь в создании прозрачного и эффективного менеджмента.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку несколько своих помощников и советников. Среди них давний друг украинского лидера — основатель и директор студии «Квартал-95» Сергей Шефир.

В офисе президента он отвечал за контакты с бизнесом и ежедневное расписание Зеленского. Официальная причина его увольнения неизвестна, однако источник «Страны.ua» сообщил, что Зеленский не смог простить другу отъезд с Украины в первые дни боевых действий.

Ранее на Украине объяснили увольнения чиновников офиса президента.