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Минобороны Украины попросит иностранцев проверять расходы

Минобороны Украины намерено привлечь иностранцев к аудиту своих расходов

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Inna Varenytsia/Reuters

Министерство обороны Украины планирует привлечь иностранных специалистов к проверке своих расходов. Об этом в интервью изданию АрмияInform сообщил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

«Один из элементов этой реформы (аудиторской деятельности в Минобороны — «Газета.Ru») — создание методологического совещательного органа для департамента внутреннего аудита. Это аудиторский комитет. На внутреннем согласовании находится проект приказа о его создании и утверждении персонального состава. Мы в нем видим международных профессиональных экспертов», — заявил Джигир.

Также он добавил, что Минобороны Украины с 2024 года активнее участвует в специальной программе НАТО по развитию добропорядочности, цель которой, как заявляется, — это помощь в создании прозрачного и эффективного менеджмента.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку несколько своих помощников и советников. Среди них давний друг украинского лидера — основатель и директор студии «Квартал-95» Сергей Шефир.

В офисе президента он отвечал за контакты с бизнесом и ежедневное расписание Зеленского. Официальная причина его увольнения неизвестна, однако источник «Страны.ua» сообщил, что Зеленский не смог простить другу отъезд с Украины в первые дни боевых действий.

Ранее на Украине объяснили увольнения чиновников офиса президента.

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