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Посол РФ заявил, что Австрия накачивает Киев оружием через Европейский фонд мира

Посол РФ Любинский: Австрия оплачивает поставки ВСУ через Европейский фонд мира

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Depositphotos

Австрия де-факто накачивает Киев оружием через «Европейский фонд мира». Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, пишет ТАСС.

«Вопреки всем заявлениям, Вена де-факто участвует в бесконечной накачке Киева западным вооружением, перечисляя деньги в пресловутый Фонд мира ЕС», — сказал он.

Эти действия приводят к тому, что Австрия теряет авторитет посредника в международных переговоров. К таким выводам приходят не только в России, но и в странах арабского мира, подчеркнул посол.

До этого в австрийском МИД высказались об использовании замороженных активов России. Глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что к этому вопросу нужно подходить с осторожностью.

По оценке министра, конфискация и освоение финансовых активов России свидетельствует о посягательстве на право собственности и должно быть тщательно продумано.

Ранее глава МИД Австрии рассказал, когда начнутся переговоры по Украине.

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