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ВВС Сербии подняли в воздух истребители из-за неопознанного аппарата

МО: Сербия подняла два МиГ-29 из-за неопознанного объекта в 100 км от Белграда

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Petr David Josek/AP

Военно-воздушные силы Сербии подняли дежурную пару МиГ-29 из-за обнаружения неопознанного летательного самолета в 100 км от Белграда. об этом сообщило Минобороны республики.

Отмечается, что силы по контролю и защите суверенитета воздушного пространства Сербии обнаружили неизвестный самолет над Валево, на высоте 5500 метров. После этого президент страны Александар Вучич приказал поднять истребители МиГ-29, говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что самолеты спустя время потеряли искомую цель из-за отражения указателей радиолокационной системы. Истребители обыскали зону обнаружения объекта, после чего им было приказано вернуться на аэродром базирования.

Накануне президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия и ее народ находятся под огромным давлением со стороны Запада из-за внешней политики, подразумевающей военный нейтралитет и отказ от антироссийских санкций.

24 марта сербский журналист Любан Каран в своей статье написал, что страны НАТО активно создают платформу для войны на Балканском полуострове из-за неудач в украинском конфликте.

Ранее Минобороны РФ показал видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями.

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