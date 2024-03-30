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ВМС США перехватили учебную баллистическую ракету средней дальности

Пентагон: ВМС США провели тестовый перехват ракеты средней дальности

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Global Look Press

Военно-морские силы (ВМС) США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности. Об этом говорится на сайте Пентагона.

В ведомстве отметили, что агентство по противоракетной защите США и ВМС страны координировали тестирование ракеты SM-6 Dual II, благодаря которой баллистическая ракета была сбита в последней стадии полета.

«Учения показали возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что данное испытание стало четвертым для кораблей, оснащенных системами перехвата Aegis, тестовая цель была запущена с Гавайев.

До этого сообщалось, что военные США и Франции сбили десятки беспилотников хуситов в Красном море.

30 марта генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч выявил перерасход Военно-морскими силами США средств в размере $398,9 млн.

Ранее была названа ракета, способная уничтожить авианосец ВМС США.

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