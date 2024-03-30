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В Киевской области рассказали об установке «зубов дракона»

В Киевской области установили 10 тысяч «зубов дракона»

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В Киевской области установили 10 тысяч противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона». Об этом сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

«Киевская область продолжает наращивать работы по устройству фортификационных сооружений», — говорится в сообщении.

Он отметил, что установлены уже почти 10 тысяч бетонных пирамид, также власти обустроили противотанковый ров.

По его словам, строительство фортификационных сооружений предусматривает разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий.

До этого издание Financial Times сообщило о том, что Украина пытается создать оборонительный рубеж наподобие возведенного российской армией, о который разбилось контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом прошлого года.

24 марта глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в регионе проводятся работы по возведению фортификационных сооружений.

Ранее в Британии усомнились, что ВСУ начнут контрнаступление в 2024 году.

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