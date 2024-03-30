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ВС России уничтожили место дислокации ВСУ ударом двух ракет «Искандер»

МО: российские войска уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области

Российские войска уничтожили в Харьковской области место дислокации украинских войск ударом двух ракет из ОТРК «Искандер». Видео предоставило Минобороны РФ.

Место дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военной техники было замечено в ходе разведки при помощи беспилотника.

«Координаты обнаруженной групповой цели были переданы оператором разведывательного дрона на пункт боевого управления. Вслед за этим незамедлительно последовало решение на нанесение ракетного удара», — сообщили в ведомстве.

До этого американский портал Military Watch Magazine (MWM) сообщал, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) под Донецком и позиции ВСУ в этом месте стали более уязвимыми после уничтожения комплекса Patriot в районе Покровска.

Оба комплекса были уничтожены ударами баллистических ракетных комплексов «Искандер-М». По словам источников на местах, российские высокоточные бомбардировки демонстрируют рост эффективности.

Ранее военный эксперт рассказал об особенности работы «Искандеров».

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