ВС России уничтожили место дислокации ВСУ ударом двух ракет «Искандер»

Российские войска уничтожили в Харьковской области место дислокации украинских войск ударом двух ракет из ОТРК «Искандер». Видео предоставило Минобороны РФ.

Место дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военной техники было замечено в ходе разведки при помощи беспилотника.

«Координаты обнаруженной групповой цели были переданы оператором разведывательного дрона на пункт боевого управления. Вслед за этим незамедлительно последовало решение на нанесение ракетного удара», — сообщили в ведомстве.

До этого американский портал Military Watch Magazine (MWM) сообщал, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) под Донецком и позиции ВСУ в этом месте стали более уязвимыми после уничтожения комплекса Patriot в районе Покровска.

Оба комплекса были уничтожены ударами баллистических ракетных комплексов «Искандер-М». По словам источников на местах, российские высокоточные бомбардировки демонстрируют рост эффективности.

Ранее военный эксперт рассказал об особенности работы «Искандеров».