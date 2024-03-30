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ВС РФ уничтожили за неделю четыре украинских РСЗО

Минобороны: ВС России за неделю уничтожили четыре украинских РСЗО и пять РЛС

В министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ за неделю уничтожили четыре боевые машины реактивных систем залпового огня. Среди них — MARS II, Vampire, «Град».

Также были уничтожены пять радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, три станции контрбатарейной борьбы, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы.

Также 30 марта министерство обороны РФ сообщило, что с 23 по 30 марта Вооруженными Силами РФ был нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины и сопутствующей инфраструктуре. По данным Минобороны Российской Федерации были поражены предприятия ВПК, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики.

До этого в Минобороны сообщили, что в ночь на 29 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Ранее российские военные поразили аэродром ВСУ в Николаевской области.

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