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Израиль нанес серию ударов по югу Ливана

Истребители ВВС Израиля нанесли три удара по городу Эт-Тайбе на юге Ливана

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Ammar Awad/Reuters

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли три удара по городу Эт-Тайбе на юге Ливана. Об этом сообщает телеканал Lebanon 24.

Ранее бойцы вооруженного крыла движения «Хезболлах» утром обстреляли армейские казармы в израильском поселении Рамим. Позднее самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по военным объектам в окрестностях Алеппо в Сирии. Атаке подверглись склады с оружием, принадлежащие отрядам «Хезболлах», которые воюют на стороне сирийской армии.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары Израиля по Сирии категорически неприемлемы. Она напомнила, что 28 и 29 марта авиация Израиля нанесла ракетно-бомбовые удары по территории Сирии. Захарова отметила, что Москва решительно осуждает данные действия Израиля, и подчеркнула, что они чреваты опасными последствиями. 24 марта сообщалось, что израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек.

Ранее власти Египта и Сирии пригрозили Израилю войной.

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