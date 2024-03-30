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ВМС Индии освободили захваченное пиратами иранское судно

Корабли ВМС Индии освободили захваченное пиратами иранское судно «Аль-Камбар»

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Indian Navy

Иранское рыболовецкое судно, захваченное пиратами в Аравийском море, освобождено индийскими военными кораблями. Об этом со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил (ВМС) Индии сообщает ТАСС.

Сигнал тревоги был получен вечером 28 марта из района в 150 километрах к юго-западу от острова Сокотра. Два корабля ВМС Индии, находящиеся в Аравийском море для обеспечения морской безопасности, выдвинулись к иранскому рыболовецкому судну «Аль-Камбар». По прибытии выяснилось, что на «Аль-Камбар» проникли девять вооруженных пиратов, которые взяли в заложники 23 членов экипажа — граждан Пакистана.

Спустя примерно 12 часов индийские военные вынудили пиратов сдаться. Экипаж спасен, никто не пострадал.

26 марта корабли российского Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учебные «бои с пиратами» на учениях в Аденском заливе Аравийского моря. В учениях принимал участие ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».
Был отработан алгоритм совместных действий по уничтожению беспилотных катеров и БПЛА условного противника в условиях массированной атаки с помощью крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерийской установки АК-630. Все намеченные цели были поражены.

28 марта корабли Тихоокеанского флота зашли в Красное море.

Ранее испанский флот сопроводил корабли и нефтяной танкер из России.

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