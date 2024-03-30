Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу проверил выполнение госзаказов на алтайских предприятиях ОПК

Глава Минобороны Шойгу проверил выполнение госзаказов предприятиями ОПК на Алтае

close
100%
РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение государственного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Алтайском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Министр посетил предприятие, которое производит составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, а также к боеприпасам реактивных систем залпового огня (РСЗО), патронным лентам и гранатометным боеприпасам.

«Руководитель предприятия доложил Сергею Шойгу, что с 2022 года на заводе был увеличен объем выпускаемой продукции в 3,5 раза», — сообщили в Минобороны.

В ходе проверки глава министерства также отметил, что предприятия ОПК в регионе ведут работу по техническому перевооружению производства по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасов. Кроме этого, он потребовал ускорить строительство объектов ОПК в Алтайском крае. Также Шойгу поручил кратно нарастить работоспособность и призвал «пахать в три смены».

Ранее сообщалось, что на Алтае оказались затопленными более 250 участков и десять домов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами