Шойгу проверил выполнение госзаказов на алтайских предприятиях ОПК

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение государственного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Алтайском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Министр посетил предприятие, которое производит составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, а также к боеприпасам реактивных систем залпового огня (РСЗО), патронным лентам и гранатометным боеприпасам.

«Руководитель предприятия доложил Сергею Шойгу, что с 2022 года на заводе был увеличен объем выпускаемой продукции в 3,5 раза», — сообщили в Минобороны.

В ходе проверки глава министерства также отметил, что предприятия ОПК в регионе ведут работу по техническому перевооружению производства по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасов. Кроме этого, он потребовал ускорить строительство объектов ОПК в Алтайском крае. Также Шойгу поручил кратно нарастить работоспособность и призвал «пахать в три смены».

Ранее сообщалось, что на Алтае оказались затопленными более 250 участков и десять домов.