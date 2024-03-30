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На северо-востоке Украины объект критической инфраструктуры получил повреждения

В Полтавской области Украины поврежден объект критически важной инфраструктуры

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Gleb Garanich/Reuters

Объект критически важной инфраструктуры получил повреждения в Полтавской области, расположенной на северо-востоке Украины. С таким заявлением выступил глава военной администрации (ОВА) региона Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

«Несколько попаданий в инфраструктурный объект», — написал он.

Согласно информации Пронина, зафиксированы атаки на объекты области с использованием беспилотников.

«Никто не пострадал», — заключается в публикации

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Накануне глава Львовской военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в его регионе объект критической инфраструктуры получил повреждения.

Ранее специалист назвал цель ударов по энергообъектам Украины.

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