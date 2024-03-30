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ВС России нейтрализовали второй за час беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Минобороны РФ: силы ПВО сбили второй за час дрон ВСУ над Белгородской областью

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Станислав Красильников/РИА Новости

Утром 30 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали второй за час дрон самолетного прототипа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — отмечается в заявлении.

Согласно данным ведомства, нейтрализовать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) получилось с применением сил ПВО около 8:00 мск.

О первой попытке ВСУ нанести удар по российскому региону с использованием БПЛА стало известно 30 минут назад.

До этого украинский беспилотник врезался в здание управления МВД в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем: у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Telegram-каналы пишут о четырех раненых. Средства ПВО сбили еще три дрона на подлете к городу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее над Белгородской областью сбили беспилотник Украины.

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