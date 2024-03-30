ВС России нейтрализовали второй за час беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Утром 30 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали второй за час дрон самолетного прототипа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — отмечается в заявлении.

Согласно данным ведомства, нейтрализовать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) получилось с применением сил ПВО около 8:00 мск.

О первой попытке ВСУ нанести удар по российскому региону с использованием БПЛА стало известно 30 минут назад.

До этого украинский беспилотник врезался в здание управления МВД в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем: у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Telegram-каналы пишут о четырех раненых. Средства ПВО сбили еще три дрона на подлете к городу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее над Белгородской областью сбили беспилотник Украины.