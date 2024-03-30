РИА Новости подсчитали могилы иностранных солдат в рядах ВСУ

В Европе появляется все больше могил погибших на Украине иностранных граждан, отправившихся воевать на стороне ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Так, журналисты нашли на военном кладбище в Варшаве могилу поляка Даниеля Штыбера 1987 года рождения.

«Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец», — гласит надпись на надгробии.

По данным СМИ, он погиб в результате взрыва мины-ловушки. Отмечается, что мужчина был инструктором по стрельбе. Приехал на Украину в марте 2022 года и погиб 22 ноября того же года.

Также агентство вспоминает погибшего от осколков танкового снаряда Томаша Валентека, который в феврале 2022 года присоединился к Международному легиону. В декабре 2022 года также стало известно о смерти двух бойцов Международного легиона из Польши: Януша Шеремета и Кшиштофа Тыфеля.

Еще одну могилу журналисты нашли на небольшом кладбище Кран-Жеврье во Франции с именем Давид Донш. По общедоступным данным, место его смерти — Украина.

Ссылаясь на СМИ, авторы статьи пишут, что на Украине были убиты восемь военных из разных регионов Франции. При этом МИД Франции дает очень мало информации об этих смертях и не публикует имен. Места захоронений этих людей также не разглашаются.

До этого гражданин Польши, с мая 2022 года воюющий на стороне Вооруженных сил Украины, признал присутствие и факты гибели своих соотечественников в ходе боевых действий против России.

Ранее Украине разрешили вербовать граждан Швеции для участия в боевых действиях.