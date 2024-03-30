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В США оправдали списание штурмовиков A-10

TNI: штурмовики A-10 Thunderbolt II не соответствуют условиям новых конфликтов

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Global Look Press

Американские многоцелевые штурмовики A-10 Thunderbolt II не соответствуют условиям новых конфликтов. Об этом пишет издание The National Interest, объясняя решение списать боевые машины.

«Несмотря на споры о списании штурмовика из-за его экономической эффективности и исключительных характеристик в миссиях наземной поддержки, конструкция A-10, основанная на мощной пушке Гатлинга GAU-8/A Avenger, все чаще рассматривается как несовместимая с требованиями будущих конфликтов, особенно против технологически продвинутых противников, таких как Китай», — пишет издание.

Этим объясняется отправка первой партии штурмовиков A-10 из состава 355-го авиакрыла ВВС США на кладбище самолетов. Всего планируется списать 76 самолетов непосредственной поддержки.

Самолет является одним из ветеранов ВВС США, поступив в первых модификациях на вооружение в 1976 году.

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